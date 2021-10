Scène ouverte avec le groupe Kind of pitch d’Aiffres (79).

Kind of Pitch est un groupe niortais fondé en 2014 dans les locaux de Musicafer à Aiffres (79). L’objectif est d’abord de jouer du rock pour se faire plaisir, puis de créer quelques morceaux et donner quelques concerts si l’alchimie prend. Les influences se situent entre Noir Désir, Pixies, Wampas, Nada Surf, Foo Fighters… avec un mélange de riffs nerveux et de mélodies entrainantes.

En concert le samedi 9 Octobre à Saintes (17) pour le Festival Rock n’ Miaul à la salle Geoffroy-Martel à partir de 19H30.

https://kind-of-pitch.wixsite.com/lesite

https://www.instagram.com/kindofpitch/?hl=fr