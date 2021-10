Un raid pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, à l’occasion d’Octobre rose. C’est la 4e édition, avec cette année des personnalités de premier plan sur la ligne de départ à 14h place Gambetta à Saint-Pierre-d’Oléron, et notamment le nageur Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere qui a été opérée d’un cancer du sein en 2020 et qui raconte son combat contre la maladie dans un livre à paraître mardi prochain « Guérie par ton amour ». Il faudra également compter sur la présence de Valérie Trierweiler, mais aussi Karima Neggaz et Coumba Baradji, deux aventurières de Koh Lanta. 140 participantes sont engagées.