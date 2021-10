La saison touche à sa fin pour l’équipe cycliste féminine Stade rochelais Charente-Maritime. Après avoir disputé samedi dernier la première édition de la Paris-Roubaix femmes, sur les pavés et dans des conditions extrêmes, les coureuses jaune et noir, qui ont toutes donné leur maximum et terminé la course malgré un forfait, vont conclure les 15 et 16 octobre avec le Grand prix international du Morbihan, en Bretagne. Dernière épreuve avant la trêve hivernale. Et le bilan est déjà très bon pour la manager du groupe Jean-Christophe Barbotin :

Jean-Christophe Barbotin qui nous expose les objectifs pour la saison prochaine :

Le groupe de 13 filles, composé à 80% d’athlètes françaises et 20% d’étrangères, évolue dans le cyclisme professionnel depuis 2019. Et désormais, depuis cette année, les coureuses sont rémunérées :