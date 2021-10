C’est en ce moment la Semaine nationale des pensions de famille. Jusqu’à dimanche, elles sont plus de 160 en France à ouvrir leurs portes au grand public. L’occasion de mieux connaître ces lieux de vie qui permettent à 20 000 personnes ayant connu un parcours de grande exclusion de bénéficier d’un logement individuel et adapté, mais aussi d’espaces partagés. En Charente-Maritime, la Maison-relais Altéa Cabestan de Rochefort en fait partie.

Ouverte en 2019, la maison-relais de Rochefort s’adresse à des personnes en difficulté pour accéder ou se maintenir dans un logement ordinaire. Il s’agit d’un dispositif central dans les politiques d’accès au logement des personnes en difficulté sociale, car il offre un logement accompagné durable. Il leur permet de se stabiliser dans un logement, de retrouver des repères, et de s’inscrire dans un projet de vie. Dans le cadre de la Semaine nationale des pensions de famille, l’association Altéa Cabestan organisait ce jeudi une journée « portes ouvertes ». L’objectif premier étant de mieux faire connaître la structure et son fonctionnement aux personnes qui pourraient être intéressées, ainsi qu’aux institutions et association locales. Une initiative inter-associative soutenue par l’État dans le cadre du plan Logement d’abord, afin de développer les pensions de famille et d’arriver à l’objectif de 10 000 places supplémentaires ouvertes sur la période 2017-2022.