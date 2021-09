Le coup de pouce de la Communauté de communes Aunis Sud en faveur des entreprises, artisans et porteurs de projet du territoire. La collectivité a décidé de leur accorder une enveloppe de 65 000 euros pour les aider à se relancer ou à reprendre une activité. Elle émane du Fonds de solidarité et de proximité mis en place par la Région Nouvelle-Aquitaine, suite à la crise sanitaire. Les précisions de Jean Gorioux, président de la CdC Aunis Sud :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/aunis-sud-1.mp3 La demande de subvention, qui peut aller de 1 000 à 4 000 euros, se fait sur dossier. Elle est subordonnée à l’octroi d’un prêt à taux zéro, et correspond à 10% de son montant. Une aide bienvenue en ces temps de crise pour le tissu économique local. Jean Gorioux :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/aunis-sud-2.mp3 Pour prétendre à cette aide, il faut prendre contact auprès des chambres consulaires ou de la pépinière d’entreprises Aunis Sud basée à Surgères.