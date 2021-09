C’est le nouveau dispositif expérimental qui a été installé il y a un peu plus d’un mois au port de La Tremblade. Comparable aux bacs à marée que l’on trouve sur les plages, ceux-ci ont la particularité d’être destinés aux pêcheurs professionnels. Ils permettent de sécuriser et de rationaliser les dépôts des déchets récupérés en mer. Lorsqu’ils sont pleins, ils sont pesés, analysés et vidés de leur contenu qui est trié, puis valorisé ou incinéré. C’est la coopérative T.E.O qui est à l’origine de ce concept à travers son programme « trait bleu » créé il y a trois ans. On écoute son gérant Fabrice Faurre :

220kg de déchets ont été ramassés depuis l'installation des bacs à marée flottant au port de La Tremblade. C'est prometteur pour cette opération qui a un double objectif : diminuer l'impact des plastiques en mer et valoriser le rôle des pêcheurs dans la protection de l'environnement. Fabrice Faurre :

Si le dispositif des bacs à marée flottant est concluant, il pourrait être étendu dans d'autres ports en Charente-Maritime, et en France.