Un nouveau crématorium a été inauguré vendredi à Saint-Georges-de-Didonne. C’est désormais le 4e en Charente-Maritime, après ceux de La Rochelle, Saintes et plus récemment Saint-Jean-d’Angély. De quoi répondre à une demande de plus en plus forte de la population pour la crémation, qui semble prendre le pas sur les inhumations. Elle représente aujourd’hui 1/3 des obsèques dans le département. Lucie Alix :

Ce crématorium dit « polyculte » a été inauguré en présence du maire de la ville François Richaud, d’Alain Cottet, président directeur général du groupe OGF, et du député Didier Quentin.