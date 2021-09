La grève aujourd’hui dans l’Education nationale. Trois semaines après la rentrée scolaire, une intersyndicale appelle à la mobilisation dans tout le pays. En Charente-Maritime, deux manifestations sont prévues à 10h30 devant l’Hôtel de Ville de La Rochelle et devant le Palais de justice de Saintes. Les syndicats entendent une nouvelle fois réclamer plus de moyens, une revalorisation salariale et une amélioration des conditions de travail qui ont été mises à rude épreuve par la crise sanitaire. On écoute Pascal Gandemer, secrétaire départemental de la FSU Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/greve-educ-1.mp3 La profession déplore également le manque de psychologues scolaires, de CPE, AED et AESH. Une situation de détresse qui dure depuis plusieurs années, comme le rappelle Pascal Gandemer :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/greve-educ-2.mp3 Les syndicats appellent à une mobilisation massive des personnels de l’Education Nationale.