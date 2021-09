Scène ouverte avec le chanteur Quentin Winter de Tonnay-Charente.

Quentin Winter et un guitariste et chanteur de blues vivant à Tonnay-Charente. C’est à l’âge de 16 ans que Quentin s’intéresse à la guitare. Quelques années plus tard, au hasard d’une écoute, Quentin découvre sur l’ordinateur familial, un morceau de musique d’un certain Stevie Ray Vaughan. Au mois de mars 2020 : apprentissage de la technique « ONE MAN BAND » guitare/chant + batterie aux pieds et compositions des morceaux manquant de l’EP solo + début de composition des morceaux de l’EP trio. Il travail de plus en plus avec son frère Lucas et son amie Gladys pour la captation et la conception de décors/clips vidéos. Fin septembre 2020, enregistrement au studio LA NEF d’angoulème (16) de l’EP 5 titres solo + réalisation d’un clip de présentation de Quentin Winter. Fin novembre 2020, résidence à Tonnay-Charente avec Cyril Maguy et Bertrand Lanche pour améliorer son concept de musicien « One Man Band ».

2021, conception du nouveau décor Quentin Winter One Man Band puis captation. Enregistrement de l’EP 6 titres Winter Blues Band avec 6 nouvelles compositions originales. Fin août 2021, finalisation du clip pour la sortie de l’EP + pressage du CD. Septembre 2021, sortie du clip au musée + l’EP Solo 5 titres le 17 septembre 2021.

