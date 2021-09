C’est aujourd’hui qu’a lieu la Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer. A cette occasion, plusieurs actions sont prévues en Charente-Maritime ce mardi après-midi pour évoquer cette maladie dégénérative qui touche plus d’un million de personnes en France. L’idée est d’écrire quelques mots ou de faire un dessin sur une petite carte qui sera accrochée à la branche d’un arbre à souhaits. Rendez-vous cet après-midi de 14h à 17h à l’Ehpad de Port-Neuf à La Rochelle, au square de la Libération à Saint-Jean-d’Angély, et aux jardins publics de Saintes et Jonzac. Une autre action est prévue vendredi après-midi à Surgères avec une journée portes ouvertes de l’espace Berlioz.