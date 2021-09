Visites de terrain hier après-midi sur les captages d’eau potable de Clavette et Vérines. Plusieurs élus de la Communauté d’agglomération de La Rochelle, dont le président Jean-François Fountaine, se sont rendus sur place. Si le premier est fermé depuis plus d’un an et demi pour cause de pollution, l’autre alimente toujours une partie de la population et fait l’objet d’une surveillance accrue, Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/captage.mp3