Un nouveau logo pour la commune nouvelle de Marennes-Hiers-Brouage. Plus de deux ans et demi après la fusion de Marennes et Hiers-Brouage, la Ville se dote d’une nouvelle identité visuelle. Elle a été dévoilée vendredi dernier. Elle entrera en vigueur officiellement le 1er octobre prochain. Pas de rupture brutale avec le précédent logo, mais une évolution qui reprend les codes couleurs vert et bleu, la ligne d’horizon, les claires et les marais, mais aussi les contours de la citadelle qui surmontent les lettres MHB pour Marennes-Hiers-Brouage tels une couronne royale.