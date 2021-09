L’entrée en vigueur hier de l’obligation vaccinale pour tous les soignants, et les premières suspensions pour les non-vaccinés. Cela concerne cinq agents de l’hôpital de La Rochelle qui ne peuvent plus travailler. Sur les 6 000 que compte le Groupe hospitalier Littoral Atlantique, 128 n’ont pas encore transmis leur justificatif de vaccination. Les syndicats redoutent une baisse des effectifs à très court terme, qui risque de dégrader les conditions de travail et de désorganiser le fonctionnement des hôpitaux. On écoute Christophe Geffré, secrétaire départemental du syndicat SUD santé sociaux 17 :

Et l'impact est immédiat selon Christophe Geffré :

Christophe Geffré qui reproche à la direction de ne pas avoir anticipé de plan de réorganisation des services. Ce qu'elle dément dans un communiqué et explique, je cite : « Les difficultés ont été identifiées en amont afin de permettre une continuité de soins. Il n'y a donc aucune conséquence sur le fonctionnement et l'activité des établissements ».