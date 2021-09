Un déplacement sur le thème de la décarbonation du secteur aérien. Le ministre délégué en charge des transports est attendu à la mi-journée en Haute-Saintonge pour visiter une pépinière d’entreprises dédiée à l’aéronautique et au développement de l’aéromobilité. Il se rendra ensuite à Jonzac pour clôturer la Semaine de la mobilité aérienne légère verte et durable, avant de terminer la journée par une visite de l’entreprise rochelaise Elixir Aircraft qui réalise des avions plus économes en énergie.