Rencontre avec la nouvelle Miss Poitou-Charentes. Lolita Ferrari est une jeune femme de 23 ans, originaire de Tonnay-Charente. Elle a été élue vendredi dernier au Futuroscope de Poitiers et a décroché son titre qui lui permet de concourir pour celui de Miss France 2022, dont l’élection aura lieu le 11 décembre au Zénith de Caen sur TF1. Une belle récompense pour celle qui tentait sa chance pour la 3e et dernière fois. On l’écoute :

Durant son année de règne, Lolita entend défendre la cause des femmes :

Et elle compte bien profiter de son image de miss, et l’assumer pleinement, pour faire avancer cette cause :

Et si vous voulez rencontrer Lolita Ferrari, sachez qu’elle sera présente ce samedi à l’espace culturel Leclerc de Rochefort, lors du show case de la chanteuse Cécilia Cara. Emission en direct sur Hélène FM et Vogue radio à 11h, présentée par Alain Jeanne.