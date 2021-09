Une jeune femme séquestrée par sa mère et sa sœur depuis trois ans à Bignay, près de Saint-Jean-d’Angély, a réussi à s’échapper. L’affaire remonte au mois d’août dernier, mais on ne l’a appris qu’hier. La victime âgée de 25 ans s’est évadée de la maison où elle était séquestrée depuis 2018, avant de trouver refuge chez une voisine qui a donné l’alerte. Les gendarmes ont découvert la chambre où elle vivait, remplie de déchets et d’excréments. La mère et la sœur ont été interpellées et mises en examen. La première a été placée en hôpital psychiatrique, la seconde en détention. L’affaire pourrait avoir un lien avec une dérive religieuse ou mystique.