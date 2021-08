La caravane de Lutte ouvrière faisait escale hier à La Rochelle. Comme chaque année, les militants du parti d’extrême gauche se sont retrouvés sur le Vieux-port, mais aussi dans les quartiers de Mireuil et Villeneuve-les-Salines, pour évoquer avec la population et les travailleurs la situation sociale et sanitaire actuelle. L’occasion d’aborder la question du très controversé pass sanitaire, mais aussi de l’obligation vaccinale pour certaines professions. On écoute le porte-parole de Lutte ouvrière La Rochelle Antoine Colin :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/lo-1.mp3 Et à quelques mois des élections présidentielles, Lutte ouvrière en a également profité pour soutenir et promouvoir la candidature de Nathalie Artaud :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/lo-2.mp3 La caravane d’été est aujourd’hui place Colbert à Rochefort, puis demain place de la brèche à Niort, avant de filer vers la Vendée et la Loire-Atlantique.