Les forces de l’ordre sont présentes et maintiennent leur vigilance sur ces secteurs tout l’été, comme à Saint-Palais-sur-Mer où de nombreux estivants se retrouvent en ce moment chaque nuit pour faire la fête, selon la police. Depuis le début de la saison, ces rassemblements se multiplient et sont sources de nuisances, de rixes et d’incivilités.