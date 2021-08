Elia Viviani a remporté hier la première étape du Tour cycliste du Poitou-Charentes, entre Pons et Parthenay. L’Italien s’est imposé en 5h 01 min et 21 s au terme d’une course qui a été marquée par une chute collective à 4km de l’arrivée. Départ ce midi de la 2e étape entre Parthenay et Ruffec en Charente. Un parcours long de 193km.