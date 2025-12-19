

La mobilisation des agriculteurs se poursuit aujourd’hui en Charente-Maritime. Avec encore plusieurs routes bloquées ce matin dans le secteur de La Rochelle où les conditions d’accès demeurent difficiles, à la veille des départs en vacances. Précisément entre Lagord et Périgny où la rocade est fermée. Des déviations obligatoires sont mises en place. Hier, grosse pagaille pour la première journée d’action à l’appel de la Coordination rurale 17, qui dénonce les abattages systématiques des troupeaux en cas de dermatose nodulaire et qui évoque également une colère généralisée. L’action a provoqué d’importants ralentissements voire des blocages, notamment à l’entrée de La Rochelle où du fumier a été déversé, et un mur de bottes de paille a été érigé devant la préfecture où le drapeau européen a été décroché en signe de protestation contre le traité de libre-échange du Mercosur.

Ce même traité qui pose problème aux agriculteurs mobilisés hier à Saint-Jean-d’Angély. Une centaine d’exploitants ont répondu à l’appel de leurs syndicats FNSEA et Jeunes agriculteurs 17, avec une vingtaine de tracteurs, pour occuper toute la journée le rond-point à la sortie de l’autoroute A10 où un brasier a été allumé, en soutien à leurs collègues partis à Bruxelles. On écoute Kevin Dumont, président des JA 17 :

SECTEUR – LA ROCHELLE

Pour les véhicules circulant sur la RN137-RN237 (Rocade), circulation coupée dans les 2 sens, entre Périgny et Lagord :

Sens Rochefort – La Pallice : sortie obligatoire pour l’ensemble des véhicules à l’échangeur de Périgny (n°21) > empruntez la déviation par la RD108.

Sens La Pallice – Rochefort : sortie obligatoire pour l’ensemble des véhicules à l’échangeur de Lagord > empruntez la déviation par la RD104 – RD105.

Pour les véhicules circulant sur la RN11 : circulation toujours coupée dans les 2 sens, entre Moulins des justices et Chagnolet

Sens Niort – La Rochelle : sortie obligatoire pour l’ensemble des véhicules à l’échangeur de Chagnolet > empruntez la déviation par la RD9.