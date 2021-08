Les Restos du cœur de Charente-Maritime continuent d’accueillir cet été les bénéficiaires sans pass sanitaire. L’aide alimentaire n’est en effet pas concernée par la mesure gouvernementale, qui s’est élargie il y a un peu plus d’une semaine. Les 27 centres du département peuvent donc poursuivre leur activité sans avoir à recourir systématiquement à un contrôle à l’entrée, comme le confirme le président des Restos du cœur 17 Jean-Paul Laval :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/restos-coeur.mp3 Et cet été, plus de 8 000 personnes sont accueillies chaque semaine dans les Restos du cœur de la Charente-Maritime.