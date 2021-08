Un spectacle historique son et lumière, labellisé Sites en scène par le Département de la Charente-Maritime. Pendant cinq jours, la petite commune puy-laquoise, située près de Tonnay-Boutonne, va faire la part belle à la ruralité et au monde agricole, à travers une vingtaine de tableaux qui seront joués en plein air, sur les terres des grands-parents d’Alain Noël, le président de l’association du Quart d’écu qui organise l’évènement. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/quart-ecu-1.mp3 Un spectacle plein d’humour, d’émotion et d’authenticité avec lequel Alain Noël espère cette année encore faire le plein, malgré un contexte incertain et l’obligation du pass sanitaire :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/quart-ecu-2.mp3 Le spectacle débute à 21h30, suivi d’un feu d’artifice. Un village-expo avec une vingtaine de stands ouvre dès 16h. Au programme : visite des animaux de la ferme, démonstration de battages et expo sur les vieux métiers. Restauration sur place. Et nouveauté cette année, une guinguette sera proposée tous les après-midis avec la présence d’un accordéoniste.