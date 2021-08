Scène ouverte avec la musicologue Catherine Hérault de Courçon.

Femme active, dynamique, avec pour objectif de mettre ses expériences et compétences au service de structures ou de personnes dans les domaines de la communication et de la Culture (Musique, Théâtre, spectacle vivant) : coaching, formation corporelle et vocale, montage de projets, direction. Catherine Hérault est musicologue, concertiste, chef de chœur et a dirigé de nombreuses formations vocales. Elle a mis son expérience et ses recherches au service de la préservation du patrimoine immatériel qu’est la langue de nos terroirs : le patois. Elle organise depuis huit ans la Journée internationale de la langue maternelle dans la région. Depuis plus de 25 ans, Catherine Hérault met bénévolement ses compétences de musicienne professionnelle au service de chanteurs amateurs, pour la plus grande joie de tous, rendant accessibles des répertoires polyphoniques réputés difficiles.

Elle publie son premier livre « Jean de Lattre » au édition Edilybris

https://www.facebook.com/catherine.herault.14

https://www.edilybris.fr/pages/les-auteurs-d-edi-lybris/catherine-herault.html