Scène ouverte avec le duo B.MAD de La Rochelle.

B.MAD est né de la rencontre de deux passionnés de musique et à la rencontre de leurs univers rock respectifs. Béa, au chant, a toujours baigné dans le rock alternatif des groupes anglophones des années 90 tels que Radiohead, Garbage, Muse, Alanis Morissette, PH Harvey… dont le répertoire du groupe était à l’origine principalement composé et qu’elle interprète avec sa sensibilité bien à elle. A la guitare, Dominique revisite les morceaux qu’il teinte de ses influences hard rock, rock FM, indie Rock (Steve Lukather, Van Halen, Jack White…) et qu’il joue avec brio et passion. Il réalise entièrement les arrangements de la boite à rythme qui accompagne le duo sur une grande partie des chansons. Au fil des années, leur répertoire a évolué et s’est enrichi de titres “coup de coeur” comme “Bad Guy” ou “Desire”, mais aussi de deux belles compositions “Respire” en français et “The Line” en anglais inspirées par le confinement et ses effets.

En concert le vendredi 30 juillet, en soirée, au restaurant Les Spécialistes de Lagord.

https://www.facebook.com/groupe.B.MAD/