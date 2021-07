Le coup d’envoi ce mercredi de la première édition du Tour de la Charente-Maritime à la voile. Quatre étapes sont prévues jusqu’à dimanche pour relier les territoires littoraux du département. Le départ a lieu aux pieds des tours de La Rochelle, dans le Vieux-Port, avec une arrivée pour cette première étape à l’entrée de la citadelle de Saint-Martin-de-Ré. Plus de 40 voiliers sont engagés dans la course. De nombreuses animations sont prévues autour de l’évènement, avec dans chaque village-étape la possibilité de s’initier gratuitement à de nombreuses pratiques nautiques.

Mercredi 7 juillet : 1ère étape de La Rochelle à Saint Martin de Ré

Départ en fin de matinée pour un parcours dans le Pertuis Breton, arrivée en milieu d’après midi devant Saint-Martin et entrée au port vers 17H00.

Animations voile légère l’après midi [ » en savoir plus ], pot d’accueil et remise des prix 1ère étape en début de soirée.

Jeudi 8 juillet : 2ème étape de Saint-Martin de Ré à Rochefort

Départ en début de matinée pour un parcours dans le pertuis d’Antioche, arrivée devant Port des Barques en début d’après-midi, puis remontée de la Charente en parade nautique et entrée au port de Rochefort à 17H30.

Animations voile légère l’après midi [ » en savoir plus ], pot d’accueil et remise des prix 2ème étape en début de soirée.

Vendredi 9 juillet : 3ème étape de Rochefort à Saint Denis d’Oléron

Départ du port de Rochefort à 5H30, descente de la Charente puis départ de la régate devant l’Ile d’Aix en début de matinée, pour un parcours entre l’Ile d’Oléron et l’Ile de Ré, arrivée en milieu d’après-midi, puis entrée dans le port de St Denis d’Oléron vers 17H00.

Animations voile légère l’après midi [ » en savoir plus ], pot d’accueil et remise des prix 3ème étape en début de soirée.

Samedi 10 juillet : 4ème étape de St Denis d’Oléron à Royan

Départ de Saint Denis d’Oléron en début de matinée, pour un parcours à l’ouest d’Oléron puis la passe nord de l’estuaire de la Gironde et une arrivée en fin d’après midi devant Royan.

Animations voile légère l’après midi [ » en savoir plus ], pot d’accueil et remise des prix 4ème étape et classement général en début de soirée.