L’agritourisme se développe en Charente-Maritime. A Thairé-d’Aunis, près de La Rochelle, le céréalier et éleveur bio Bruno Bonnin va expérimenter cet été la location de séjours à la ferme. Pour ce faire, il s’est fait livrer hier sa première tiny house. Un hébergement insolite et éco-responsable conçu par la société bretonne Agrivillage, afin de répondre à une demande croissante des Français pour ce type de tourisme rural. Depuis deux ans, cette entreprise travaille avec des agriculteurs pour les aider à développer les locations de courte durée sur leurs exploitations. C’est le cas donc de Bruno Bonnin, ravi d’accueillir sa première tiny house. On l’écoute :

De quoi également assurer un revenu complémentaire à cet exploitant qui pourrait bien installer une deuxième tiny house si le succès est au rendez-vous. Pour réserver, il faut se rendre sur le site agrivillage.fr. C'est 90 euros la nuit pour quatre personnes.