Avant-première ce soir à Rochefort du téléfilm « Les mystères de l’école de gendarmerie ». La suite des « Mystères du bois galant » qui avait déjà été tourné à Rochefort et ses alentours. Avec toujours à la réalisation Lorenzo Gabriele. Et les même comédiens Sara Mortensen et Olivier Struk, pour les principaux. La projection est prévue à 20h30 à l’Apollo ciné 8, en présence de l’équipe du téléfilm qui sera prochainement diffusé sur France 3. Emission spéciale ce soir de 18h à 19h sur Hélène FM et Vogue radio avec Alain Jeanne et ses invités, depuis le cinéma de Rochefort.