Scène ouverte avec Nicole Blin de Thénezay (79) pour son livre « M. Lapin et l’anti-limaces » aux éditions Edi’lybris.

Partons à la rencontre de cette septuagénaire alerte qui s’est découvert une belle passion pour le dessin ! Cela nous manquait, chez Edi’lybris, une auteure qui s’intéresse à nos petits bouts pour les amuser ! Mais attention, pas n’importe comment ! Dans la partie projet, vous verrez ce qui motive vraiment cette charmante dame. Nicole a connu la région parisienne et les couloirs de l’hôpital Paul Brousse à Villejuif (94) pour y avoir exercé en tant qu’aide-soignante. Une vie professionnelle dédiée à son prochain, qui démontre là son altruisme et son amour pour l’humain. À la retraite, elle continue son sacerdoce dans un autre domaine : celui des arts et des lettres. Elle ne se sent pas l’âme d’un écrivain, mais est passionnée de lectures et de découvertes : celle des auteurs de sa région. Aussi, elle organise avec les municipalités ou les associations des Vide-Bibliothèques, des salons du livre, des rencontres d’écrivains. Thépacap, entre autres, fera le plaisir de nombreux artistes et auteurs durant une bonne décennie. Ce qui caractérise aussi Nicole, c’est son amour inconditionnel pour la musique, la sculpture et la lecture. Elle pousse parfois, en tant que choriste, la chansonnette, et pas seulement sous la douche. Et puis, il y a quatre ans, Nicole se passionne pour la peinture et l’aquarelle. Elle suit des cours sérieux auprès d’une artiste peintre locale : Matilde Sylveira. Quatre ans pour maîtriser l’outil et la gouache, quatre ans pour parfaire son identité à travers le dessin : Mr lapin et l’anti-limace constitue là sa première œuvre. Gageons qu’il en viendra d’autres !

En show-case au Salon du livre féminin de La Rochelle le 4 juillet de 14h00 à 18h00 dans la salle de l’Oratoire.

