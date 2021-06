Le coup d’envoi hier soir du festival Sœurs jumelles à Rochefort. Le ton a été donné avec la soirée d’ouverture en hommage à Jacques Demy et Michel Legrand, les créateurs du film et de la bande originale des Demoiselles de Rochefort. Des animations et des rencontres autour de l’image et de la musique sont prévues jusqu’à demain. Sept masterclass ont lieu ce jeudi. Hélène FM et Vogue radio vous proposent une émission spéciale ce soir au cinéma Apollo de 18h à 19h avec Alain Jeanne et ses invités, et notamment la créatrice du festival Julie Gayet.