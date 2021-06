La Fête de la musique aura lieu finalement le vendredi 10 septembre à Saintes et Rochefort. Après avoir annulé l’évènement du 21 juin pour cause de covid-19, il était question fin de semaine dernière d’organiser un rendez-vous commun aux deux villes le 11 septembre. Mais il a été avancé d’une journée. Les maires Hervé Blanché et Bruno Drapron relancent leur appel à toutes les communes qui le souhaitent à se joindre à cette initiative pour organiser la Fête de la musique le 10 septembre donc. Musiciens, danseurs et chanteurs sont invités à se faire connaître.