En temps normal, le pôle mère-enfant doit fonctionner avec onze pédiatres à temps complet. Or, depuis quelques temps, il n’en reste plus que six pour faire fonctionner le service. Moitié moins. Conséquence de plusieurs départs en série. Hier matin, la CGT des hospitaliers a fait signer une pétition pour réclamer plus de moyens et la réouverture de lits. Le syndicat craint une fermeture totale du service cet été, sans amélioration de la situation. Le mois dernier, il a été fermé pendant 24 heures.