Le collectif « Charente-Maritime, cap vers un avenir écologique et solidaire » déplore le taux d’abstention record au premier tour des départementales et régionales dimanche dernier, et s’inquiète du recul de la démocratie dans notre pays. Il espère une participation nettement supérieure dimanche prochain, et appelle à une mobilisation derrière les quatre binômes encore en lice sur Oléron, Rochefort et La Rochelle 1 et 3, et à voter contre le Rassemblement national sur les cantons où le parti de Marine Le Pen est encore présent au second tour.