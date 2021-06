En Charente-Maritime, la gauche appelle à faire barrage au Rassemblement national. Dans un communiqué publié hier au lendemain du premier tour des Départementales, les candidats du collectif Au cœur des solidarités expliquent : « si nous nous réjouissons de la baisse conséquente du nombre de cantons dans lesquels le Rassemblement National est qualifié pour le 2nd tour, nous continuons d’appeler à une vigilance de tous les instants et à un rejet clair de l’extrême-droite lepéniste ». Et d’inviter à voter pour les candidats opposés au RN dans les cantons de Matha, Marennes, La Tremblade, Saujon, Royan, Saint-Porchaire et Saintonge Estuaire.