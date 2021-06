Scène ouverte avec Jean-Claude Maillard, président de l’association Jazz à Niort, et Jane pour la 1ère édition du Niort Jazz Festival qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet.

Au programme, 3 soirées avec des thématiques différentes, 12 concerts dont 6 offerts se succéderont sur deux scènes parfaitement équipées pour accueillir artistes et public dans l’écrin du parc de Pré-Leroy au centre-ville de Niort. Une première édition avec Rhoda Scott, grande dame des musiques afro-américaines, Thomas Dutronc dans son rôle de frenchy du jazz, et Delgres et son blues aux inspirations guadeloupéennes.

Côté convivialité, l’association Jazz à Niort a tout prévu sur son magnifique site en bord de Sèvre. Bar, restauration et autres animations permettront de s’immerger dans l’ambiance d’un festival où le bon accueil du public comme celui des musiciens est primordial.

https://www.niortjazzfestival.com/

https://www.facebook.com/niortjazzfestival