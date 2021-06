Le préfet de la Charente-Maritime a pris un arrêté hier concernant le port du masque. Celui-ci n’est désormais plus obligatoire en extérieur, comme l’a annoncé mercredi le Premier ministre Jean Castex. Toutefois, il le reste sur les marchés, brocantes et fêtes foraines, lors des rassemblements, festivals, concerts et feux d’artifice, dans les files d’attente, aux abords des gares, ports et aéroports, des centres commerciaux, des écoles et lieux de culte, des hôpitaux et des centres de vaccination. La mesure vaut jusqu’au 30 juin et dans toutes les communes du département.