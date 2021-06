715 000 lycéens ont planché hier matin sur l’épreuve de philo du Bac. Mais pas de stress cette année, puisque la note retenue sera la plus élevée entre celle du contrôle continu et celle obtenue lors de l’épreuve écrite. Conséquence de la crise sanitaire et d’un aménagement des conditions de l’examen. Toutefois, la présence des candidats était obligatoire dès 8h. Au moins pendant une heure, comme ce fut le cas pour certains d’entre eux au Lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc-le-Chapus qui ont quitté la salle à 9h01. Quatre sujets au choix par filière leur ont été proposés. Mais l’épreuve en a déstabilisé plus d’un à l’image de Loane, en terminale générale :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/bac-1.mp3 De son côté Lilou, en terminale au CEPMO de Saint-Trojan-Les-Bains, pense avoir surmonté cette première épreuve :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/bac-2.mp3 Cas contraire pour Mathis, lui aussi en terminale au CEPMO de Saint-Trojan-Les-Bains, qui ne se fait pas d’illusions :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/bac-3.mp3 Prochaine étape dès lundi avec le fameux Grand oral. L’épreuve centrale de cette nouvelle mouture du Bac. Les résultats seront publiés le 6 juillet. Les rattrapages débuteront dès le lendemain pour trois jours.