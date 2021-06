C’est jour de demi-finale de Top 14 pour le Stade rochelais. La 3e de son histoire pour le club maritime qui affronte ce soir le Racing 92 à Lille et qui vise une place en finale. Un cap encore jamais atteint. 2e de la phase régulière à égalité de points avec le Racing 3e, les Jaune et noir ont l’avantage sur les Franciliens qui ont dû passer les barrages et battre leurs voisins du Stade français la semaine dernière. La demi-finale de Top 14 La Rochelle/Racing 92, c’est ce soir à 20h45. A cette occasion, les bars du centre-ville de La Rochelle sont autorisés par la préfecture à diffuser le match, contrairement à la finale européenne contre Toulouse le 22 mai dernier.