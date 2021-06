Départementales 2021. Alexandra Schakman et David Mautret seront candidats aux élections départementales des 20 et 27 juins prochains sur le canton de La Tremblade. Ils sont respectivement réflexologue et enseignant d’éducation physique au collège de Marennes. Nouveaux en politique, ils ont fait le pari d’une union de gauche pour remporter le scrutin. Ils nous parlent de leurs ambitions et de leurs projets :

Alexandra Schakman et David Mautret seront opposés à Séverine Werbrouck et Michel Vollet du Rassemblement national, à Fabienne Labarrière et Jean Prou de la majorité départementale, ainsi qu’à Christian Gerin et Marie-Noël Groch du centre.