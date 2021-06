L’association En avant-première organise demain à Surgères la Folle journée de l’écriture. 16 ateliers seront proposés gratuitement dans toute la ville. 16 ateliers, 16 thèmes dans 16 lieux différents comme la salle des mariages à la mairie, la médiathèque, mais aussi des lieux plus insolites comme la déchetterie ou le stade. Véronique Amans, l’organisatrice et animatrice, nous explique le concept :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/folle-journee-1.mp3 C’est la toute première édition de cet évènement qui aurait dû être lancé fin mars 2020, mais qui avait dû être reporté pour cause de confinement. Véronique Amans :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/folle-journee-2.mp3 Et rendez-vous de 10h à 18h. Les ateliers seront animés par des auteurs et des membres de l’association. Inscriptions obligatoires au 06 84 19 96 91. Le programme complet sur enavantpremiere.info.