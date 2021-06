Surgères recherche des scrutateurs pour les élections départementales et régionales. Alors que le premier tour a lieu dans un peu plus d’une semaine, la Ville manque encore de bénévoles pour garantir la bonne tenue du vote. Le scrutateur doit se rendre disponible après 18h pour participer au dépouillement, ouvrir les enveloppes, lire à haute voix les noms des candidats et comptabiliser le nombre de votes. Les personnes intéressées peuvent contacter la mairie au 05 46 07 76 27.