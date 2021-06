Emmanuel Macron giflé par un homme lors d’un déplacement à Tain-l’Hermitage, dans la Drôme. La vidéo tourne en boucle depuis hier sur les réseaux sociaux. Deux hommes de 28 ans ont été interpellés. Celui qui a donné la gifle, et celui qui a tout filmé. Inconnu de la justice, l’auteur appartiendrait à la mouvance anarchiste d’extrême-droite. Il risque trois ans de prison et 45 000 euros d’amende pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. La classe politique a vivement réagi après cet incident, comme ce tweet du président de la Charente-Maritime Dominique Bussereau : « Agresser un élu et de surcroît le Chef de l’Etat est indigne de la République. La violence exige des sanctions lourdes. ». « Condamnation ferme et totale », pour le sénateur charentais-maritime Mickaël Vallet qui martèle : « Non à la violence physique… physique en politique… à l’endroit d’un dépositaire de l’autorité publique… à l’endroit du président de la République. ». Fin de citation.