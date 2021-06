Une battue sera organisée cet après-midi à Saint-Xandre, près de La Rochelle, dans le cadre de la disparition de Tristan Frémont. Ce jeune homme de 19 ans qui n’a plus donné signe de vie depuis le 24 mai dernier. Deux semaines que sa famille est sans nouvelle. Les recherches se poursuivent.

C’est la mère de Tristan qui a décidé d’organiser cette battue. Elle a lieu ce mercredi, autour du domicile familial à Saint-Xandre. Les volontaires qui souhaitent participer à cette opération ont rendez-vous à 17h30 sur le parking du cimetière, point de départ des recherches. Chacun est invité à se munir de vêtements longs, de chaussures fermées, d’un bâton et d’un gilet fluo. L’objectif étant de retrouver Tristan qui a quitté son domicile le lundi 24 mai dernier, aux alentours de 20h30. Depuis ce jour, sa famille et ses proches sont sans nouvelles. Malgré l’appel à témoins de la gendarmerie de Nieul-sur-Mer, relayé sur les réseaux sociaux, aucune trace du jeune homme. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Pour rappel, Tristan Frémont a 19 ans. Il mesure 1m65. Il a les cheveux bruns mi-longs coupés au carré, un piercing sous la lèvre inférieure et un dragon tatoué sur l’avant-bras gauche. Le jour de sa disparition, il portait un sweat noir, un bas de jogging gris foncé et un bonnet noir. Toute personne ayant des informations est invitée à contacter la gendarmerie au 05 46 44 51 64.