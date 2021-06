Cette semaine, Hélène FM célèbre les 100 ans de la radio. 100 ans d’histoire depuis les premières émissions diffusées depuis le site de la Tour Eiffel, en passant par la libéralisation des fréquences en 1981 jusqu’à l’arrivée de la radio numérique actuellement en cours de développement. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel propose toute cette semaine la Fête de la radio avec de nombreuses animations et rendez-vous, et notamment une série de cinq épisodes réalisée par son antenne régionale de Bordeaux intitulée « Radio raconte-moi ton histoire » qui revient sur l’histoire et l’avenir de la radio en région, avec un focus sur la Charente-Maritime. Diffusion sur nos antennes mardi et jeudi à 20h30.

« Radio raconte-moi ton histoire »

Une série historique et futuriste proposée par le CTA de Bordeaux

Vous pouvez écouter les modules ci-dessous : 5 épisodes pour raconter l’histoire et l’avenir de la radio réalisés sur la base d’interview et d’archives des radios locales de Charente, Charente Maritime, Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Garonne et Pyrénées Atlantiques.

Episode 1 : La radio dans le Sud-Ouest, une longue histoire.

Proposé par Patrick Pépin et Jean Charron : 100 ans de radio en Aquitaine, de 1921 à 1981.

Episode 2 : La voix est libérée, mais la radio est-elle toujours libre ?

Proposé par Anne Guérin et Françoise Monti : de 1981 à 2021, les radios locales découvrent la liberté et s’adaptent aux “contraintes” de la régulation…mais les contraintes viennent-elles vraiment de la régulation ?

Episode 3 : De la musique à la parole

Proposé par Françoise Dost et Jean Pierre Gauffre : Si dans les années 80 la musique occupe les ondes, les radios locales deviennent rapidement le lieu des débats locaux et des informations locales. Le développement des réseaux sociaux pourrait-il remplacer ou amplifier ce rôle de la radio ?

Episode 4 : La Radio, une amie du quotidien !

Proposé par Françoise Dost et Jean Pierre Gauffre : la force du lien entre la radio et les auditeurs…

Episode 5 : Et si le monde d’après, était un monde sans radios…

Proposé par Maryline Bompard et Anne Guérin : Est-il sérieusement possible d’envisager un monde sans radios ?