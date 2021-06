A Rochefort, un individu a été interpellé après avoir dépensé 8 000 euros avec un chéquier volé. C’est un commerçant qui a permis son arrestation. L’homme sera convoqué devant la justice en octobre.

“Ce sont les enquêteurs du commissariat de Rochefort qui ont réussi à mettre la main sur l’individu, comme le relate la Police nationale de la Charente-Maritime sur sa page Facebook. Dernièrement, le mis en cause avait utilisé les multiples formules de chèques pour des dépenses de matériel informatique, d’alcool, de maroquinerie ou encore de parfum, causant un préjudice de plus de 8000 euros. Ce petit manège qui persistait, trouvait un rebondissement avec le gérant d’un restaurant du centre-ville, ami de la victime, qui remarquait que le chèque émis par son client comportait l’identité de son ami. Prenant ce malfrat en photo, il en informait immédiatement les services de police de Rochefort, qui procédaient à son identification. Dans le même temps, plusieurs commerçants constataient un refus d’encaissement des chèques émis et décidaient de porter plainte. Alertés quelques mois plus tard par le restaurateur, l’individu confondu, qui venait d’entrer dans un immeuble, était interpellé. La perquisition à son domicile permettait de découvrir que les chèques utilisés comportaient la même signature que le document signé au procès-verbal lors son interpellation. Le malfaiteur répondra de ses actes devant le tribunal judiciaire de La Rochelle fin octobre”.