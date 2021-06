Les appels d’urgence victimes d’un bug partout en France. Hier soir, et toute la nuit, les appels vers les centres de secours 15, 18, 17, 112 et 196 ont été affectés dans certains départements, et notamment en Charente-Maritime. Une panne chez l’opérateur Orange serait en cause. La piste d’un piratage a été exclue. Une réunion de crise doit avoir lieu aujourd’hui au Ministère de l’Intérieur. Des numéros de substitution ont été mis en place dans notre département. Vous retrouvez la liste sur notre site internet.

– SAMU : 05 46 27 32 15

– Gendarmerie : 05 46 00 50 60 ou 05 46 00 11 06

– Police : 05 46 51 36 01

– Sapeurs-pompiers : 05 46 55 78 73