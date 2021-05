Scène ouverte avec le chanteur Gaëtan Henrion de Saint-Pardoux-la-Rivière (24).

Gaëtan Henrion, c’est du flot, du débit porté par une voix organique et une gouaille surprenante. Avec sa voix éraillée qui vient du tréfonds et qui nous prend les tripes, cet auteur compositeur interprète a comme une urgence à dire, généreuse et totale. En écriture permanente, ses textes sont impulsifs, révoltés et ciselés. Gaëtan Henrion est un chanteur périgourdin. Il sortira “Pas si seul” son premier album de 10 titres le 15 octobre 2021, ainsi que son premier clip « Cérèmonie unitile » extrait de son 1er album le 15 juin 2021.

En concert le 28 juillet 2021 à Chaucre (17) à 20h00.

https://www.gaetanhenrion.fr/

https://www.facebook.com/gaetanhenrionchanson/