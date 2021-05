Le détenu de la centrale pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré, qui avait agressé une psychologue mercredi, a été mis en examen pour tentative d’assassinat en récidive. L’individu âgé de 63 ans avait attendu d’être seul avec la victime qui assurait son suivi pour se jeter sur elle et l’étrangler, avant de la faire chuter au sol et de la frapper à plusieurs reprises. Les surveillants étaient intervenus à temps pour mettre en sécurité la praticienne et placer le détenu en quartier d’isolement. Les enquêteurs ont retrouvé sur lui une fourchette transformée en pique, ainsi qu’un courrier dans lequel il avait décrit l’assassinat de la psychologue. Durant sa garde à vue, le détenu a reconnu les faits, mais assuré qu’il ne voulait pas la tuer, cherchant plutôt à attirer l’attention sur sa situation d’isolement. Purgeant une peine de réclusion à perpétuité pour assassinats, le détenu a été transféré dans un autre établissement.