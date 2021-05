Un accident a fait un blessé grave hier soir à Taugon. Une voiture seule en cause a percuté un arbre, route de la Cosse. Il était un peu plus de 21h. Une dizaine de sapeurs-pompiers se sont rendus sur place pour venir en aide à la victime qui a dû être désincarcérée de son véhicule et transportée à l’hôpital.