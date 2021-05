Forges-d’Aunis, première commune de Charente-Maritime à adhérer à l’Anvita. L’Anvita, c’est l’Association nationale des villes et territoires accueillants qui œuvre en faveur de l’accueil des migrants en situation irrégulière. Une cérémonie est prévue ce soir à la mairie de Forges, en présence de la déléguée nationale de l’Anvita Léa Hénon-Baron, de la maire Micheline Bernard et du collectif Migrants 17 qui regroupe plusieurs associations et organismes locaux. On écoute son coordonnateur Jean-Marie Tessier :

