La nouvelle Miss Charente-Maritime s’appelle Ambre Ruiter. Elle a été élue à huis clos samedi à Châteaubernard, en Charente, à l’occasion de l’élection des quatre miss départementales de Charente, Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne qui concourront pour le titre de Miss Poitou-Charentes 2021 début septembre pour le concours de Miss France. Ambre Ruiter a 18 ans. Elle est originaire de Sugères, pratique l’équitation. Elle est actuellement étudiante à la faculté de médecine à Poitiers. Avec ce titre de Miss Charente-Maritime 2021, Ambre franchit une étape pour réaliser un rêve de petite fille :

Ambre Ruiter qui répondait aux questions d'Alain Jeanne. Elle participera donc à la finale régionale début septembre, au même titre que ses deux dauphines Flavie Come et Lolita Ferrari.